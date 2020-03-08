Tekirdağ'da kayınpederini öldüren kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kayınpederi Yaşar Baş'ı öldüren Durmuş Ulaş Ç'nin Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş (60) arasında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlı kayınpederini silahla vurarak öldürmüştü.

Şüpheli jandarma ekiplerince kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA