Tekirdağ'da kaybolan muhasebeci aranıyor
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Tekirdağ'da kaybolan muhasebeci aranıyor

Tekirdağ'da kaybolan muhasebeci aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan muhasebeci için arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan muhasebeci için arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ve ilçede bir firmanın muhasebe işleri ile ilgilendiği öğrenilen Sebahattin Şentürk için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda, ilçeye yakın mahallelerden Ahmetpaşa'da kayıp muhasebeciye ait otomobil terk edilmiş halde bulundu.

35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için aramalar tüm hızıyla sürüyor. Arama çalışmalarına drone ve arama kurtarma köpekleriyle de destek veriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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