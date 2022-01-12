TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı bugünde devam ediyor. Sabah saatlerinde şehir trafiğinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı dün akşam gece saatlerinde Malkara'nın merkezine ulaşarak, ilçeyi beyaza büründürdü. Sabah saatlerinde araçları ile iş yerine gitmek isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ana caddelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinin kar küreme çalışmalarına başlamaması dikkat çekti. İstanbul-Çanakkale D110 karayolunda ise Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürüyor.