Tekirdağ'da kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 yaralı
03.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:52
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Remzi Sert idaresindeki 59 LE 856 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda bekleyen Fahri Yıldız ve Hamza Cağşar'a çarptı.
Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral