Tekirdağ'da kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 yaralı
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Tekirdağ'da kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 yaralı

03.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:52
Tekirdağ'da kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Remzi Sert idaresindeki 59 LE 856 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda bekleyen Fahri Yıldız ve Hamza Cağşar'a çarptı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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