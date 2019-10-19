Tekirdağ'da "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi

19.10.2019 15:24

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği işbirliğinde, "Kadın Çiftçiler Şenliği" düzenlendi.

Köprübaşı mevkisindeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte merkez mahalleler ve ilçelerinden gelen kadın çiftçiler, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıtarak satış yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söyledi.

Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana çiftçiye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Yaptığımız destek ve projelerle bunu gösteriyoruz. Kadın çiftçilerimiz de bizim için önemli. Onlara her zaman destek olmalıyız. Bugün burada kadınlarımız evlerinde yaptıkları ürünlerinin satışını yapacak. Burada her şey organik." dedi.

Kaynak: AA