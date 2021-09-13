Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İshak Kaya idaresindeki 39 BB 643 plakalı otomobil, Kalyoncu Sokak'ta Seçkin Özvar yönetimindeki 59 TL 362 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Nur Özvar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kaya, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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