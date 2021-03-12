Tekirdağ'da Hazreti Ömer Camii'nin açılışı yapıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı 800 kişi kapasiteye sahip Hazreti Ömer Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

Hayırsever vatandaşların yaptırdığı 800 kişilik Hazreti Ömer Camii'nin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Müftüsü İsmail İpek ve Hazreti Ömer Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Erkul katıldı. Davetlilerin kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Camii açılışında konuşan Vali Yıldırım, "Tuğlasına tuğla katan, fayansına fayans ekleyen herkesten Allah razı olsun. Hayrın büyüğü, ufağı diye bir şey yok. Ufakları bir araya getirdiğiniz zaman kocaman bir hayır olur. Allah mübarek etsin" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı