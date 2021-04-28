Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen, FETÖ/PDY'den aranan 3 kişi ile meslekten ihraç 2 zabıt katibi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen, FETÖ/PDY'den aranan 3 kişi ile meslekten ihraç 2 zabıt katibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları 45 NM 881 ve 34 BMB 529 plakalı otomobilleri, Malkara ilçesinin kırsal Cimendere Mahallesi'nde durdurdu. Araçlardaki M.K., H.İ.K.. A.B., Y.E.K. ve F.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin eruo ile dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K.'nin meslekten ihraç zabit katipleri, diğer şüphelilerin de haklarında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Kaçış hazırlığındaki şüphelilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için köy yollarını kullandıkları belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Diego Ömer Ali Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:38:29. #1.16#

title