Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'İ ağır 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1'İ ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul Karayolunda Marmaraereğilisi ilçesi Kamaradere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya işçi taşıyan B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs, Nursen Yeşildağ idaresindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan minibüste ise 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Minibüste bulunan sürücü B.D. (50), A.S. (36) H.İ. (34) ve ağır yaralanan N.Ü. (37) ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada sonrası hurdaya dönüşen otomobilde hayatını kaybeden Nursel Yeşildağ (60) ve Muhsin Yeşildağ'ın (65) cesetleri savcılık incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi polis ekiplerinin çalışması ile aksayan trafik normalde döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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