Tekirdağ'da erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
17.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:47
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta yaşayan Asef Şepik (67), erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan düşen Şepik, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şepik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA