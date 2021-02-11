Döner dükkanı işletmecisi kadının katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'yı bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'yı bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde dört çocuk annesi Balcı'yı (39) bıçakla öldüren zanlı Recep Özcan'ın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlının daha önce de babasını öldürdüğü, bu suçtan 8 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde dün akşam döner dükkanı işleten Kader Balcı ve döner almaya gelen Recep Özcan arasında tartışma çıkmış, Özcan üzerinde taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi kadını yaralamıştı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan