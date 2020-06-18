Tekirdağ'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi-1
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Tekirdağ'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi-1

Tekirdağ'da dolu yağışı ekinlere zarar verdiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı Develi ve Yenice mahallelerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdi.

Tekirdağ'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi-1
18.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:52

Tekirdağ'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı Develi ve Yenice mahallelerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdi.

Malkara ilçesinde dün, akşam saatlerinde yağan dolu, Develi ve Yenice mahallelerinde etkili oldu. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu 30 dakika boyunca şiddetini artırarak devam edince ekili olan tarlalara zarar verdi.

'BÖYLE BİR DOLU YAĞIŞI İLK KEZ GÖRDÜM'

Develi mahallesinde çiftçilik yapan Hüseyin Sert, dün akşam saatlerinde başlayan dolunun yarım saat etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 dakika iri iri dolu yağdı. Ben gerçekten çok korktum. 60 yıllık çiftçiyim böyle bir afet, böyle bir dolu yağışı ilk kez gördüm. Böyle bir şey başımıza hiç gelmedi. Sabah tarlama geldim ayçiçek ve buğdaylarımı görünce şok oldum. Ayçiçeklerinde ne kafa, ne yaprak, nede gövdesi kalmış. Buğdaylarımda da tane kalmamış. Allah beterinden saklasın. Komple tarlada ki ekili ürünlerim bozulmuş. Yatmış. Yani kısacası hepsi gitmiş" dedi.

'ELİMDE TARLADA ÇEKİLDİĞİM FOTOĞRAFLARIM KALDI'

Çiftçi Recep Ersoy da, zararının büyük olduğunu ifade ederek, '4 gün önce ziyaret etmeye geldiğimde ayçiçeklerimin kafaları çok güzeldi. Ayçiçeği ekili tarlamda eşim, ben ve çocuğumla fotoğraf çekildik. Ama maalesef şimdi tarlamda hiç ayçiçeği kafası kalmadı. Zararım çok büyük. Şuan elimde tarlada çekildiğim fotoğraflarım kaldı. Çok üzgünüm" diye konuştu.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Develi Mahallesi Muhtarı İbrahim Erenler ise yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanda zarar olduğunu dile getirerek, "Sabah buraya geldik tarlaları gezdik şok olduk. Görünen o ki başaklarda tane kalmamış, Ayçiçeğinde kafa kalmamış. Buğday ve ayçiçeklerinde zarar yüzde 100'lere yakın. Halkımızdan sigortası olanları bildireceğiz. Sigortası olmayanları ilçe tarım müdürü burada gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

'ALLAH BETERİNDEN KORUSUN'

Yenice Mahallesi Çiftçi Halil Ateş, 'Ben 25 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir doğal afet görmedim. Allah'tan gelen bir afet. Allah beterinden korusun. Tarlalarımızda ayçiçeği ve buğdayda yüzde 98 zarar var. Yaklaşık 30 dakika dolu yağdı. Ama çok fena bir dolu yağdı. ve yağan bu dolunun büyüklüğü cevizden daha büyüktü. Mahsulün durumu içler acısı. Biz bu mahsule 1 yıldan bu yana gözümüzün içi gibi bakıyoruz. Ama maalesef hiç bir şey kalmadıö dedi.

'YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de, '3 mahallemizde zarar çok büyük. Yenice, Develi ve Hacısungur mahallelerimizde. Gönül ister ki olmasın. Maalesef bu olay yaşandı. En iyi şekilde nasıl atlatacağız ve bu yarayı nasıl saracağız ona bakacağız. Muhtarlar, ilçe tarım müdürüm, yağlı tohumlar başkanım, ziraat odası burada. Hepsiyle ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Üzerimize düşen ne varsa kaçınmayız bu konuda gerçekten zarar çok. Yakın takipçisi olacağız. Ben tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden korusun. Hatta bu hafta yağışlı bir hafta dikkatli olmamız lazım" dedi.

'YERİNDE TESPİTİMİZİ YAPTIK'

Malkara Yağlı Tohumlar Başkanı Cem Özkan ise "3 Mahallemizde gerçekleşen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dolu yağışının yaptığı zarar çok büyük. Buğday da yaklaşık yüzde 98 civarında bir zayiat var. Ayçiçeğinde ise yüzde 90 civarında zarar var. Bizde arkadaşlarla yerinde tespitimizi yaptık. Gereken yapılacaktır. Tüm çiftçimizin yanındayız. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Zarar haddin den fazla var. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edip desteklerimiz sürdüreceğiz. Bu büyüklükte ki dolu insan sağlığına bile zarar vermemesi mucize. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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