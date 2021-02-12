Tekirdağ'da döküm kazanında sıkışan işçi öldü
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Tekirdağ'da döküm kazanında sıkışan işçi öldü

12.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:22
Tekirdağ'da döküm kazanında sıkışan işçi öldü

Tekirdağ'da çalıştığı fabrikadaki döküm kazanında sıkışan işçi, yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da çalıştığı fabrikadaki döküm kazanında sıkışan işçi, yaşamını yitirdi.

Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Hüseyin Akkurt (36) döküm kazanında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Çalışma arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökmen Yüce

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