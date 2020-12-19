Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı

19.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:04

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadri Yaman (40) idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet, Ulaş Mahallesi Çamlık mevkisinde, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45), ardından bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Özkul ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:04:07. #1.15#
title