Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu
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Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu

02.02.2021 22:10 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:13
Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen Metin Erdil (52), boğuldu.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen Metin Erdil (52), boğuldu.

Kapaklı'nın Bahçeağıl Mahallesi'nde yaşayan Metin Erdil, mahalleden geçen ve yağmur yağışı nedeniyle debisi yükselen dereye kıyısında gezerken dengesini kaybederek suya düştü. Erdil'in dereye düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalle muhtarı ve ağabeyi tarafından dereden baygın olarak çıkarılan Erdil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla götürüldüğü Kapaklı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu
Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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