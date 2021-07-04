Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu
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Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu

Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da denize giren Hüsamettin Aydoğan (16), ailesinin gözü önünde boğuldu.

TEKİRDAĞ'da denize giren Hüsamettin Aydoğan (16), ailesinin gözü önünde boğuldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden ailesiyle birlikte Tekirdağ'a gelen Hüsamettin Aydoğan, Kumbağ'da serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Aydoğan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edenler, güçlükle kıyıya çıkardı. Yoğun su yutan Aydoğan'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürüldü.  Aydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti . Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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