Tekirdağ'da çobanlık sertifikaları verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni düzenlenerek, 25 kursiyere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kapsamında, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu belge törenine katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri tarafından, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müdürlüğü ile ortak düzenlenen kursta başarılı olan 25 kursiyere sertifikaları verildi. - TEKİRDAĞ