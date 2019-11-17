Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde 2 kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

17.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:36
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde 2 kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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