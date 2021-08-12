Tekirdağ'da asansörle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi
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Tekirdağ'da asansörle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da asansörle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın asansörüyle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın asansörüyle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek hayatını kaybetti.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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