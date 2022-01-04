Tekirdağ'da 870 litre sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 870 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla kırsal Küçükhıdır Mahallesi'nde yaşayan İ.C.'nin (55), evinde sahte içki bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan jandarma, bidonlar ve şişeler içinde satışa hazır 870 litre sahte şarap ile 1 üzüm sıkma makinesi ele geçirdi. İ.C., gözaltına alındı.