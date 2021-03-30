Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok
Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü

TEKİRDAĞ'da yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 5 kişilik hafif ticari araca sürücü dahil 16 kişi bindikleri belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurup kontrol etti. Kontrollerde 5 kişilik araçta biri kadın ikisi çocuk 15 düzensiz göçmen ile sürücü M.S. olmak üzere 16 kişi bulundu. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınıra gittikleri belirlendi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücü M.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 


Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:16:25. #1.14#
title