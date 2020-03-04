Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:28
Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'ın ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda kermes düzenlendi.

Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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