Tekirdağ'da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Haberler | Güncel
ŞARKÖY'DE ARAÇTA 1680 LİTRE SAHTE ŞARAP BULUNDUTekirdağ'ın Malkara ilçesinde 870 litre sahte şarap ele geçirilmesinin ardından Şarköy ilçesinde de Mürefte'de oturan H.A.Y.Ş.'nin, sahte şarap üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.
TEKİRDAĞ (DHA) - ŞARKÖY'DE ARAÇTA 1680 LİTRE SAHTE ŞARAP BULUNDU
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 870 litre sahte şarap ele geçirilmesinin ardından Şarköy ilçesinde de Mürefte'de oturan H.A.Y.Ş.'nin, sahte şarap üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin taşındığı, Ü.B.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1680 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Y.Ş. ile Ü.B.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ),