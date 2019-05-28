TEKİRDAĞ ÇİFTLİKTEN ÇALDIKLARI KOÇLARI 'ÇEK ÇEK'LE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikten çaldıkları iki koçu, 'çek çek' tabir edilen el arabası torbasına koyup götürmek isteyen iki Suriyeli, bir vatandaşın fark etmesi üzerine aracı bırakıp kaçtı. Vatanda, torbanın içinde ayakları bağlanmış koçları bularak, polise haber verdi.Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Tarla Sokak üzerinde kağıt toplayan iki kişinin kullandığı ve halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen üzerinde torba bulunan el arabasını taşırken, zorlanması üzerine yanlarına yaklaşan H.Y., yardım etmek istediğini söyledi. Suriye uyruklu oldukları belirtilen iki kişinin gerek olmadığını söylemesi üzerine, torbanın içinde hareketlilik olduğunu fark eden H.Y., Ne taşıyorsunuz siz diye sorması üzerine, iki kişi araçlarını bırakıp olay yerinden koşarak kaçtı. H.Y., torbanın içini açtığında ayakları bağlı şekilde iki koç bulup, durumu 155 hattını arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada koçların, olay yerine 200 metre mesafede bulunan Mehmet Aksaz'ın çiftliğinden çalındığını belirledi. İfadesine başvurulan Aksaz, koçlarını alarak çiftliğine geri götürdü. Polis, kaçan 2 Suriye uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koçların çalınmasını dikkati sayesinde önleyen H.Y, Onları aracı taşımakta zorlandığını görünce yardım etmek istedim ama kabul etmediler. Torbanın içinde hareketlilik görünce sorduğumda panikleyip kaçtılar. Baktığımda ayakları bağlı halde iki koç vardı. Torbanın içinde insan olabileceğinden şüphelendim dedi.

Kaynak: DHA