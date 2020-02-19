Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında
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Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

Apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:46
Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

Apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlar anları güvenlik kameraların yansıdı

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstasyon, Fevzipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerindeki 19 adresten 20 su sayacının çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Mahallelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yaptığı araştırmada, su sayaçlarını çalan şüphelinin, Suriyeli S.S. olduğunu belirledi. Kaldığı eve operasyon düzenlenen ekipler, S.S.'yi gözaltına aldı. S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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: Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında
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