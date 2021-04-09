Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
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Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'a göç eden 'baharın habercisi' leylekler, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilendi.

TEKİRDAĞ'a göç eden 'baharın habercisi' leylekler, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilendi. Veteriner Ömer Şükrü Coşar, "Tek başlarına, kar altında yiyecek bulabilme şansları yok. Güçten düşeceklerdir, hastalıklar peşi sıra gelecektir. Burada konaklama alanlarının mutlaka beslenmesi veya yemlenmesi gerekiyor" dedi.

Trakya'da, son günlerde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bölgenin yüksek kesimleri, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, hava sıcaklığının gündüz 4, gece de eksi 2 dereceye düştüğü Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuk havadan olumsuz etkilendi. 'Baharın müjdecisi' leylekler, kırsal Demirli Mahallesi'ndeki şehir çöplüğü yakınlarında soğuk havada beklerken, yiyecek bulmakta zorluk çektiği gözlendi.

Tekirdağ Veteriner Odası'ndan veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar, leyleklerin beslenme periyotlarını soğuk havada sağlayamayacağına dikkat çekti. İnsanlara bu noktada görevler düştüğünü belirten Coşar, "Leylekler enerjilerle yol alan hayvan gruplarıdır. Doğal olarak hava yollarının ısınması ile beraber göç yollarından kanat çırpmadan sıcak hava akımlarını kullanarak, süzülerek yol alırlar. Bu sayede az enerji harcarlar ve uzun süre yol katetmeleri de söz konusudur. Eğer bu soğuk havalarda yol almaya çalışırlarsa fazla miktarda enerji harcayacaklarından dolayı burada yol almaları söz konusu olamayacaktır. Güçten düşeceklerdir, hastalıklar peşi sıra gelecektir. Önce burada konaklama alanlarının mutlaka beslenmesi veya yemlenmesi şeklinde desteklenmesi gerekiyor. Tek başlarına, kar altında yiyecek bulabilme şansları yoktur. O yüzden de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vahşi hayvanlarla ilgili kısımlarının doğaya bırakarak onları mutlaka beslemeleri gerekiyor" diye konuştu. 'DİNLENME ALANLARINA YİYECEK BIRAKILMALI'Leyleklerin normal şartlarda 'baharın müjdecisi' olarak adlandırıldığını söyleyen Coşar, "Şubat sonu itibarıyla hatta 20 Şubat itibarıyla ilkbaharın müjdecisidirler. 20 Şubat'taki hava sıcaklarını düşündüğümüzde 10 derece civarındadır. Bugün 3 derece. Haliyle negatif etkileneceklerdir. O yüzden güçten düşmeleri, yorulmaları söz konusudur. Bunu ortadan kaldırabilmek için dinlenme alanlarına mutlaka yiyecek bırakılarak enerji sarfiyatlarını toparlamak zorundayız. Bunun için önemli bir ayrıntıdır. Güçten düşmeleri, hastalıklarla beraber ölümlere sebebiyet verebilmektedir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle 5 Mart'tan sonra göç yoluna düşen leylekler üreme dışı olan genç nüfustan meydana gelmektedir. Kas güçleri daha zayıf oluyor. Doğal olarak da onların çabuk yorulması, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hastalanması da söz konusu oluyor. Yaban hayatı koruma alanındaki sektörlere iş düşüyor, bizler de dahil" dedi.

Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi
Tekirdağ'a göç eden leylekler, soğuktan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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