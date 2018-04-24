Tekin: "Pkk'nın Siyasi Uzantısıyla Pazarlık Yapanlar Gereken Cevabı Alacaklar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "PKK'nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere, Türk milletinin gerekli ve hak ettikleri cevabı vereceğine inanıyorum" dedi.

Taner Tekin, partisini il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin, "MHP ittifak tercihini kullanarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiştir. 15 Temmuz sonrası bu ülkede bir cephe oluştu. Özellikle 16 Nisan referandumuyla beraber bazı şeyler netleşti. Bu cephenin bir tarafı milli birlik ve beraberlik cephesi diye adlandıracağımız Cumhur ittifakı, diğeri ise şer cephesi olarak adlandırdığımız gayrı milli unsurlarla beraber gizli pazarlıklar içerisinde olduğuna inandığımız bir cephe. Bu cephenin içerisinde kimler olduğunu önümüzdeki günlerde çok rahat bir şekilde göreceğiz. PKK'nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere de Türk milletinin gerekli ve hak ettikleri cevabı vereceğine inanıyorum. Bunun cevabını inşallah 24 Haziran gecesi Türk milleti çok açık ve net şekilde verecektir" diye konuştu.

CHP'nin çatısı altındaki 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini de değerlendiren Taner Tekin, "Milletin iradesini savunan, sözde demokrasiyi yere göğe sığdıramayan bir partinin, milletvekillerini kendilerine oy veren vatandaşların iradesini pazarlık malzemesi haline getirerek, başka partiye hile ve hülle yoluyla geçirilmesi, kamuoyunun takdirine kalmıştır. Onların Cumhurbaşkanı olarak kimi gösterdikleri de önemli değil. Her hangi bir kişiyi aday olarak gösterebilirler. Bizim adayımız bellidir" şeklinde konuştu. - SAMSUN