Tekgıda-İş'ten Başkan Ataç'a ziyaret

01.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:31

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tekgıda-İş) yetkilileri ile bir araya geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören ve Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk'ü makamında ağırladı. Ziyarette Ören, sendika genel merkezince sürdürülen faaliyetler hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, sendika çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA