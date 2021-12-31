Tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadını kaldırıma çıkardı; o anlar kamerada

KOCAELİ'de, tekerlekli sandalyesiyle caddede kalan kadının yardımına, Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım koştu. Aracından inip, kadını kaldırıma taşıyan Yıldırım'ın örnek davranışı, duyarlı kişilerin '153 Çağrı Merkezi'ne mesaj ile ortaya çıkarken, kameraya da yansıdı.

Olay, dün sabah D-100 yolu Seka Tüneli üzeri Orduevi mevkisinde meydana geldi. Tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamayan engelli kadın, yolun ters şeridinde, kaldırım kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan kadını gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak, trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra indi. Çevredekilerin de yardımıyla caddedeki kadını kaldırıma çıkaran Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.