24.08.2019 02:18

Menteşe ilçesinde bir grup bisikletsever "Tekerime mazgal değmesin" eylemi yaptı.

Mor Pedal Bisiklet Derneği üyeleri ve bir grup bisikletsever, Kurşunlu Caddesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken tekerleğin kanalizasyon mazgalına düşmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Karakuş'a destek vermek için kazanın yaşandığı bölgede toplandı.

Kazada yaralanan Karakuş'un eşi Ayça Tuba Erbiller Karakuş da eyleme eşinin bisikletiyle katıldı.

Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol üzerindeki mazgalın uygunsuz olması nedeniyle arkadaşlarının kaza geçirdiğini ve uzun bir tedavi sürecine girdiğini söyledi.

Bisiklet yollarına yapılan araç parklarının da bisikletliler için önemli bir problem olduğunu dile getiren Duygulu, şunları kaydetti:

"Eğer buraya araçlar park etmemiş olsaydı, muhtemelen Ahmet Karakuş da bisiklet yolunu kullanacaktı, bu kaza da yaşanmayacaktı. Asıl sorunumuz bilinçsiz şoförler. Trafik polislerinden, nasıl park cezası yazıyorlarsa, bisiklet yollarına araç park edenlere de ceza yazmalarını istiyoruz. Caydırıcı olmalı."

Kaynak: AA