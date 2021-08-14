Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı
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Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı

Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da tekeri fırlayan ve devrilen çapa motoruna tır çarptı.

Malatya'da tekeri fırlayan ve devrilen çapa motoruna tır çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Sivas karayolu Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya -Hekimhan istikametinde seyir halinde olan ve tekerin fırlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü S.Ö., çapa motorunu devirdi. Arkadan gelen ve sollama yapmak üzere olan B.A. idaresindeki 14 BG 944 plakalı BMC marka tır, çapa motoruna çarparak sürükledi.

Kazada, çapa motoru sürücüsü S.Ö ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelisi kaza yerinde yapılan çapa motoru sürücüsü yaralı S.Ö, 112 ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı
Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı
Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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