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Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor

Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile 'Kocaoğlan' isimli halep tekenin arkadaşlığı görenlerin yüreğini ısıtıyor.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile 'Kocaoğlan' isimli halep tekenin arkadaşlığı görenlerin yüreğini ısıtıyor.

İlçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesinde yaşayan Adem Korkmaz; her gün ilgilendiği keçinin kendisine sarılmasına izin veriyor. Korkmaz, 140 kiloya kadar çıkabilen halep cinsi tekeyi bademle besliyor ve bir dost gibi vakit geçiriyor. Keçi ile arkadaşlık kuran Korkmaz; Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his, bu duyguyu yaşamak insanı merhametli kılıyor" dedi. - KAYSERİ

Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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