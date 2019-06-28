Tek Soruluk Dev Anket: Apple Ürünlerinin Tasarımlarını Nasıl Buluyorsunuz?

Şunu kabul etmeliyiz ki Apple, tasarım konusunda bazı trendlerin belirleyicisi oldu. Yaptıklarını daha önce yapan firmalar olsa da son yıllarda, "yaygınlaşma" aşaması Apple'ın adımlarından sonra geldi. Küçük bir ABD'li şirket olan Essential ve Asyalı Sharp, ilk çentikli telefonu ürettiğinde kimse aldırmadı. Nitekim Apple, iPhone X'u satışa sunduktan sonra iki ay içinde raflarda 25 farklı çentikli telefon modeli gördük.

2007'de tanıtılan ilk iPhone, her ne kadar Steve Jobs'ın vizyonu olsa da o çizgilerin fikir babası başkaydı. Jobs ölmeden önce "ruhani partnerim" olarak o kişinin adını anmıştı. iPod, iPad, iPhone, iMac, Apple Watch ve Apple Store gibi dev markaların tasarımcısı Jony Ive'den söz ediyoruz. Ive, bu hafta Apple'dan ayrıldı.

Apple'ın Uzak Doğu felsefelerinden esinlendiği "zen" ismindeki sadelikten yana tasarım çizgisi Jony Ive ve Steve Jobs'un eseriydi. Ive, bir bakıma bugüne kadar bildiğimiz bütün Apple ürünlerinde imzaya sahipti.

Peki Apple tasarım konusunda hiç tepki almadı mı? Aldı, hem de nasıl…

iPhone serisinin tasarımı, iPhone 6 modelinden itibaren daha yuvarlak hatlara kavuştuğunda büyük bir tepki toplanmıştı. İlerleyen yıllarda bu duruma alışıldı. Yeni standartlar rayına oturdu. iMac'ler ve MacBook'lar zamanla radikal olmasa da değiştiler. Bu konuda TouchBar gibi değişiklikler de topa tutuldu.

iPhone cephesinde tepki toplasa da ısrarla sürdürülen ve yine sonrada gözlerin alıştığı bir trend vardı: Çentik.

Çentikler yaygınlaştı. Apple bu ekran içi çıkıntıyı kızılötesi sensörleri yerleştirmek için kullanmıştı. Ekran gövde oranını yükseltme eğilimi varken, üreticiler de bu adımı benimsediler. iPhone XS ile birlikte firma kendisini tekrar etmekle suçlandı. Sonrasında gelen iPad Air ve Mini benzer "tekrarlama" eleştirilerine maruz bırakıldı.

Son olarak Apple'ın geçtiğimiz aylarda Mac Pro isimli üst düzey bilgisayarını tanıttığını gördük:

Çizgileriyle sosyal medyada rendeye benzetilen bu bilgisayar, performansından çok tasarımıyla konuşuldu. Her ne kadar nükteli bir olay gibi görünse de belli ki şirkette ipler geriliyordu. Elbette içeride nelerin döndüğüne dair hâlâ elimizde net bir açıklama yok ama yaşananlar, Jony Ive'in Steve Jobs ardından şirkette çok da huzurlu olmadığını gösteriyor.

Jony Ive'in tasarladığı 15 Apple ürününü görmek için tıklayın.

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