Tek Seferde 6 Milyar Dolarlık Bitcoin Transferi Yapıldı

Bitcoin, son dönemde yeniden yükseliş sürecine girdi. Bazı tahminciler Bitcoin'in yıl sonunda 100 bin doları görebileceğini söylüyor. Bu tahminlerde ele alınan verilerden biri de Bitcoin'in ticaret hacmi.

Bitcoin piyasasındaki önemli işlemleri bildiren Twitter hesabı Bitcoin Block Bot, 30 Haziran tarihinde çıkan 583,139 blokta 6 milyar dolar değerinde 25 işlem yer aldığını açıkladı.

Kripto para piyasalarında bu bloklar, hesap defteri işlevi görüyor. Blokları, bir defter sayfası gibi düşünebiliriz. Bu kağıda insanların kaç para alıp verdikleri yazılıyor. Kağıdın üzerindeki işlemi ve aldım verdim hesabını yapan kişi, o işlemin sonunda kendisine de hizmetinin bedeli olan kadar Bitcoin yazıyor (Madencilik).

İçinde 24.692,93 Bitcoin bulunan bir hesaptan bir başka cüzdana 24.392,93 Bitcoin gönderilirken, üçüncü bir cüzdana da 300 BTC aktarıldı. Toplamda 5800 BTC alan üçüncü cüzdan, 25 işlemin tamamında alıcı olarak geçti.

İşlem yapılan hesaplardan biri olan 1BUYBTC1oYQtAjktSRZUtjkeBJ15ABc5bb adresinden gelen işlemde, "Bitcoin'lerinizi satın alıyoruz. sell.buy.bitcoin@protonmail.com" ibaresi yer alıyordu.

25 işlemin sonunda da alıcı olan cüzdanda, şu anda değeri 60 milyon dolar eden 5513 BTC yer alıyor.

Düne göre yükseliş gösteren BTC, şu anda 11 bin 27 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasaları genel olarak 318 milyar dolar civarında işlem hacmine sahip. Bitcoin ise bu meblağın yaklaşık 195 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor.