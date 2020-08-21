Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar

Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde koyun sürüsüne saldıran kurtlar, yaklaşık 30'a yakın koyunları telef olurken, 20 yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu.

21.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:38

Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde koyun sürüsüne saldıran kurtlar, yaklaşık 30'a yakın koyunları telef olurken, 20 yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu.

Hakkari'ye Yüksekova ilçesinde 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde yaşayan Hasan Çetin ve Salih Çetin adlı vatandaşların koyunlara 2 gün önce gece yarısı kurt sürüsünün saldırmasından dolayı 30'a yakın koyunları telef olurken, 20 yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu. Sabahın ilk ışıklarıyla tek geçim kaynakları olan koyunlarının aramasına çıkan köylüler, dağın her yerine dağılmış koyunların cansız bedenlerine rastlanırken, köye 3 kilometre uzağında bulunan yaylada 20'e yakın koyunların kaybolması üzerine 2 gündür dağ taş demeden aramasını sürdürüyorlar. 30 derece sıcağın altında, yüksek rakımlı dağları karış karış arayan köylüler, etrafa saçılmış koyunların cesetlerini bulurken, kaybolan koyunları ise bulana kadar arayacaklarını söylediler.

2 gündür dağ taş demeden koyunlarını aradıklarını belirten Hasan Çetin, "Olay gece saat 23: 45 sıralarında yaşandı. Çoban köylüleri aradı kurtlar koyun sürüsüne saldırdığını söyledi. Bizde apar topar evden çıkıp buralara geldik. Dağ taş demeden aramaya çıktık. Dağın her yerine koyunların cesetleri saçılmış durumda olduklarını gördük. 30 ölü koyun bulduk, 20 koyun ise hala kayıp. 2 gündür dağ taş demeden 30 derece sıcaklığın altında karış karış arıyoruz. Koyunlarımızı bulana kadar arayacağız. Çünkü hepimizin tek geçim kaynağı onlardır" dedi.

Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Dünya
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Oğuzhan Koç Demet Akalın Halit Ergenç
Spor Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:07:21. #1.14#
title