Tek batında 5 kuzu doğurdu
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Tek batında 5 kuzu doğurdu

12.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:33

Tek batında 5 kuzu doğurdu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

Tek batında 5 kuzu doğurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

İlçeye bağlı Demirciköy köyünde ikamet eden ve küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Şevket Genç'e ait sönmez cinsi gebe koyun, tek batında 5 kuzu yavruladı.

Sabah tarlasına gittiğinde gebe koyunlarından birinin doğum yaptığını gören Genç, doğumda koyunun 5 kuzu doğurduğunu görünce hem şaşırdı hem de sevindi.

Genç, 30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve ilk kez bir koyununun bu kadar fazla yavruladığını ifade ederek, "30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey başıma geldi.40 adet koyunumun içerisinden ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Koyunlarımın içerisinden bir koyunum 5 adet kuzu doğurdu. Şuan koyunum ve kuzularım sağlıklı. Koyunum cinsi sönmez cinsidir. Çok mutlu olduk" dedi.

Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ

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