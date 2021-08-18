TEI ve GE arasında mutabakat mektubu imzalandı

ESKİŞEHİR'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve GE Marine, IDEF'21 fuarında GE'nin LM2500 ve LM500 gaz türbinlerinin üretimi, montajı ve onarımı ile ilgili iş birliği fırsatlarını ele aldıkları mutabakat mektubu imzaladı.

ESKİŞEHİR'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve GE Marine, IDEF'21 fuarında GE'nin LM2500 ve LM500 gaz türbinlerinin üretimi, montajı ve onarımı ile ilgili iş birliği fırsatlarını ele aldıkları mutabakat mektubu imzaladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve GE Marine arasında imzalanan mutabakat mektubu çerçevesinde, GE ve TEI, hem ihracat programları hem de Türkiye'deki programlar kapsamında LM2500 ve LM500 gaz türbin ailelerinin üretimi, montajı, testi, bakımı, muayenesi, onarımı ve revizyonu ile ilgili yerlileştirme görüşmelerini devam ettirecek. Mutabakat mektubu ayrıca TEI'yi potansiyel deniz programları için çeşitli tasarım süreçlerine dahil etmeye dair fırsatlar da içeriyor.

GE Marine Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme ve Satış Direktörü Steve Rogers "GE Marine ve TEI uzun yıllardır Türkiye'de ortaklık yapıyor. Bu mutabakat mektubu ile TEI'nin Türk gemi inşa endüstrisini GE Marine ile birlikte desteklemede kritik bir rol oynaması için yeni fırsatlar keşfetmeyi ümit ediyoruz. Felsefemiz, GE Marine gaz türbinlerinin imalatından teslimatına ve ömür boyu bakımına kadar ülke içinde yerel destek sağlamaktır" dedi. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, "TEI, 1985'ten bu yana GE ile birlikte yüksek kaliteli havacılık motoru parça ve modülleri üreterek, askeri ve ticari motorlar için hizmet desteğindeki üstünlüğü sayesinde, yerli motorlarımızı sadece ulusal ihtiyaçlar için değil, aynı zamanda küresel OEM'ler ve son kullanıcılar için üreterek savunma ve havacılıkta önemli bir oyuncu olmuştur. İmzalanan bu mutabakat mektubu ile TEI, Türkiye'nin de kullanımında bulunan LM2500 ailesi ve LM500 gaz türbinlerinde ve belirtilen ürün ailelerinde ihracata yönelik OEM onaylı/sertifikalı servis sağlayıcısı olma fırsatına da sahip olacaktır. Bu iş birliği aynı zamanda bu tür havacılık türevi gaz türbinlerinin tasarımı, parça ve modül üretimi, montajı ve testinde yerlileştirme imkanlarını mümkün kılacak ve ekosistemdeki diğer şirketlerin ve yerel kaynakların kapasitesinden yararlanmak için yeni kapılar açacaktır" diye konuştu.TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN LM2500

LM2500 ailesi hızlı başlatma kapasiteleri, platform üstünde kolay bakım ve yüzde 99'dan fazla güvenilirlik, yüzde 98'den fazla göreve hazırlık ile dünya çapında olağanüstü bir filo performansı sunan iki şaftlı motorlardır. GE uzun zamandır Türk Deniz Kuvvetleri için güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Türkiye'nin MİLGEM projesindeki tüm çok amaçlı korvetleri, GE LM2500 ve kombine dizel motorlardan güç almaktadır. Türk donanmasının Barbaros ve Gabya sınıfı firkateynlerinde 24 adet LM2500 bulunmaktadır ve iki LM2500 gaz türbini, yapım aşamasında olan Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi'ne (DİMDEG) güç sağlayacaktır. GE Marine'in geniş ülke içi deneyimi, LM2500 ve LM500 gaz türbinlerini Türk Deniz Kuvvetleri'nin TF2000 ve Türk Tipi Hızlı Hücumbot programları için de ideal birer seçenek haline getirmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı