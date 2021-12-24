Tehlikeli atıkların bertaraf yolculuğu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'daki EMG İşleme Tesisi

Tesisteki tehlikeli atıkların ayrıştırılması ANKARA - Türkiye'de genellikle hastaneler ve toplama-ayrıştırma tesisleri aracılığıyla toplanan kimyasal ve tehlikeli atıklar ara depolama tesisinde depolandıktan sonra Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine gönderiliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki EMG İşleme Tesisi de bu kapsamda bu atıkları 3 ayrı işlemden geçirerek, çevreye zarar vermeden imha ediyor.