Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız

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Adana'da düzenlenen tefeci operasyonunda tutuklanan 6 zanlının yüzde 100 faizle borç para verdiği vatandaşları geri ödeme yapamayınca "Karını kaçırır, çocuklarını öldürürüz" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Bir iş insanının 6.5 milyon lira para aldığı ödemek için bütün gayrimenkulünü tefecilere vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

21 MİLYON TUTARINDA SENET VE ÇEK BULUNDU

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 2 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K., eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ile Teoman K., İbrahim G., Abdurrahman D., Abdülaziz D. k, Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında 473 senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"GELİP KARINIZI ALIRIZ"

Şebekenin, tefecilik yaparken yıllık yüzde 100, aylık ise yüzde 25'lere varan faizle para verdikleri, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, arsa gibi değerli taşınmazlarına el koydukları, bu şekilde ödeme yapmayanları "karınızı gelir alırız, dağa kaldırırız, çocuklarınızı öldürürüz" diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Kentteki iş insanlarının şebekenin ağına düştükleri, ödeyemediği borçları başka isimlerden aldıkları borçlarla ödemeye çalıştıkları belirlendi.

10 ARSASINI DEVRETMİŞ

Kentte kuyumculuk yapan Abdulaziz Ç.'nin ise adım adım borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Abdulaziz Ç.'nin, operasyonda gözaltına alınan İbrahim G.'den 120 bin TL borç aldığı, buna karşılık da 200 bin TL'lik çek verdiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.'nin borcunu ödeyemeyince, zanlı tarafından tanıştırıldığı Mustafa K.'den 2 milyon TL para aldığı, karşılığında da tefecinin oğlu Ahmet K.'ye 3.5 milyon TL'lik 10 adet arsasını devrettiği belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Borçları ödenemeyecek düzeye gelen Abdulaziz Ç., şebekenin yönlendirmesiyle diğer tefecilerden de borç almaya devam ettiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.'nin, daha sonra tanıştığı Cumali D.'den 400 bin TL borç alıp karşılığında 1.5 milyon TL'lik çek, başka bir tefeci Abdulaziz D. 'den 500 bin lira borç alıp karşılığında 750 bin TL değerindeki iki arsa, diğer tefeciler Abdurrahim D. 'den 200 bin TL karşılığında 300 bin TL'lik çek, Hasan K. 'dan ise 200 bin TL karşılığında da 270 bin TL'lik çek verdiği öğrenildi. Toplamda iş insanının 6.5 milyon lira nakit ve çok sayıda arsasını kaybettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin, kardeşi Hasan K. ile Teoman K., İbrahim G., Abdurrahim D. ve Abdülaziz D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı