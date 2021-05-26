TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı!

Hepsi birbirinden güzel gol ve kurtarışlar haberimizde.

Futbolseverleri ekrana kitleyen TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı. Türkiye Espor Futbol Ligi, golleri ve kurtarışları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

En İyi Goller videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:

Ender Pala - Sakaryaspor

Batuhan Narin - MKE Ankaragücü

Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor

Koray Dağ - Galatasaray

Edoni Bajrami - Beşiktaş

İzlemek için buraya tıklayınız.

En İyi Kurtarışlar videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:

Ege Kaplan - Antalyaspor

Doruk Atışkan - Yılport Samsunspor

Mert Gündüz - Hatayspor

Emre Eymur - Bursaspor

Yusuf Enes Düz - Trabzonspor

İzlemek için buraya tıklayınız.

Bir sonraki hafta paylaşılacak olan "En İyi Goller" ve "En İyi Kurtarışlar" videosuna görüşmek üzere.

Kaynak: Playerbros