TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı!
Hepsi birbirinden güzel gol ve kurtarışlar haberimizde.
Futbolseverleri ekrana kitleyen TEF Ligi Hafta 25 En İyi Golleri ve Kurtarışları açıklandı. Türkiye Espor Futbol Ligi, golleri ve kurtarışları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.
En İyi Goller videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:
- Ender Pala - Sakaryaspor
- Batuhan Narin - MKE Ankaragücü
- Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor
- Koray Dağ - Galatasaray
- Edoni Bajrami - Beşiktaş
İzlemek için buraya tıklayınız.
En İyi Kurtarışlar videosuna çıkan oyuncular ise şu şekilde:
- Ege Kaplan - Antalyaspor
- Doruk Atışkan - Yılport Samsunspor
- Mert Gündüz - Hatayspor
- Emre Eymur - Bursaspor
- Yusuf Enes Düz - Trabzonspor
İzlemek için buraya tıklayınız.
Bir sonraki hafta paylaşılacak olan "En İyi Goller" ve "En İyi Kurtarışlar" videosuna görüşmek üzere.
Kaynak: Playerbros