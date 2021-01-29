Tediye ne demek? TDK'ya göre tediye anlamı nedir? Tediye kelimesi ne anlama gelir? Tediye etmek, tediye emri nedir?

Tediye kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre tediye, tediye etmek, tediye emri kelimeleri ne anlama geliyor? TDK'ya göre tediye nedir, ne demek?

Gündeme gelen kelimelerin başında tediye kelimesi geliyor. Peki, tediye nedir, ne demek, ne anlama gelir?

TDK'YA GÖRE TEDİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre tediye kelimesi 2 farklı anlama gelmektedir. Tediye kelimesi "Para vb. bir şey verme, ödeme." ve "Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme." anlamlarına geliyor.

TDK'ya göre tediye 1. anlamı : Para vb. bir şey verme, ödeme.

TDK'ya göre tediye 2. anlamı : Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.

TEDİYE ETMEK NE DEMEK?

TDK'ya göre tediye etmek "ödemek" anlamına gelir.

TEDİYE EMRİ NE DEMEK?

TDK'ya göre tediye emri "Ödeme emri" anlamına gelmektedir.