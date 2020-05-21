Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
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Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor

İl dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşların, aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ile yasakları ihlal etmeleri nedeniyle Van'da vaka sayısı 448'e yükseldi. Böyle devam ettiği takdirde kentte ikinci bir koronavirüs dalgasının yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
21.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:21

Van Valiliği korona vakalarının 448'e yükseldiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yükselmenin sebebi; kente şehir dışından gelen ve izolasyonda olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaması olduğu belirtildi. Bu şekilde devam edildiği taktirde kentte ikinci koronavirüs dalgasının yaşanmasından korkuluyor.

AİLE İÇİNDE SOSYAL MESAFE UYGULANMIYOR

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kente il dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşların, aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ile yasakları ihlal etmelerinin vaka sayısının artmasına neden olduğu bildirildi. Pandeminin yayılmasının önlenmesinde maske takmanın, sosyal mesafeye ve izolasyon kurallarına uymanın büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan daha duyarlı olunması istendi.

BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIK ZİYARETLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Kentteki koronavirüs vaka sayısının 448'e yükseldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve riski görmeleri, toplum sağlığımız açısından önemlidir. Özellikle bayram alışverişlerinde kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muz da Ramazan Bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaş riskini arttırma ihtimaline karşı önemli kararlar almıştır. Kararlar kapsamında bayram arifesinde yapılacak mezarlık ziyaretleri ile ilgili yasaklar getirildi. Mezarlıklara maskesiz girilmesi ve toplu halde ziyaretler, mezarlık çevresinde seyyar satıcıların her türlü gıda ve yiyecek satışı, mezarlıklar içerisinde her türlü gıda ve yiyeceğin dağıtılması, kurumsal ve bireysel yardım toplanması, çocukların mezarlara su döküp harçlık-bahşiş alması/verilmesi yasaklanmıştır. İlimizde toplam Covid-19 vaka sayımız 448, tedavisi tamamlanıp taburcu olan hasta sayımız 301, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1, toplam vefat sayısı 9'dur."

YASAĞA RAĞMEN TAZİYE ÇADIRI KURULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Van'ın İpekyolu ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan taziye evi sebebiyle de günden güne artan koronavirüs vakaları görülmüştü. 43 kişinin virüse yakalanması ile birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de şehir merkezinde riskin arttığını belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istemişti.

Güncel Manşet

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