Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
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Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı

01.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:13

Vatandaşların gelişlerinden detaylar Namaz kılınması Kocaeli'de yeni yılın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde kılındı.

Vatandaşların gelişlerinden detaylar

Namaz kılınması Kocaeli'de yeni yılın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde kılındı.

Salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle yeni yılı evde geçiren vatandaşlar yılın ilk cuma namazı için öğle saatlerinde sokağa çıktı.

Seccadelerini de yanlarına alan vatandaşlar evlerine yakın olan camilere gitti.

Bazı vatandaşlar da soğuk ve yağışlı havaya rağmen cuma namazını İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılmayı tercih etti.

Yılın ilk cuma namazında vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi.

Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı
Tedbirler kapsamında cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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