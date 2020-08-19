Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı

Denizli'de tedavi edilmek üzere bırakıldığı hayvan kuaföründe yaşam mücadelesi veren 6 aylık kedinin yaşaması için kampanya başlattı.

Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı
19.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:50

Denizli'de tedavi edilmek üzere bırakıldığı hayvan kuaföründe yaşam mücadelesi veren 6 aylık kedinin yaşaması için kampanya başlattı. Ötanazi yaptırılması taleplerini ret eden Naz Yılmaz, 'Umut Fotoğrafta Kalmasın' adlı kampanya başlattı.

Denizli'de evcil hayvanların tüy bakımlarını, düzenli kesimlerini, tarama işlemlerinin yapıldığı hayvan kuaförü hidrosefali hastalığı bulunan sokak kedisi için kampanya başlattı. 2 aylık iken tedavi edilmek üzere hayvan kuaförüne bırakılan sokak kedisini sahiplenen iş yeri sahibi Naz Yılmaz, tedavi edilmediği taktirde ölümle sonuçlanacağını, tedavi masrafları karşılanana kadar köpeklerin yıkanma ve makas traşlarıyla birlikte 50 TL'ye yapacağını söyledi. Şu an 6 aylık olan kedinin rahatsızlığı tekrar nüks ettiği belirten Yılmaz, tedavi edilmesi adına birçok kliniğe başvurdu. Tedavi masrafı 10 bin lira istenen kedi için Yılmaz'ın çevresinden ötenazi yaptırması talebi ret ederek bir kampanya başlatarak hayatta tutmayı tercih etti. Sosyal medyadan "Umut Fotoğraflarda Kalmasın" isimli kampanyasının duyurusunu yapan Yılmaz, "Gerekirse sabaha kadar tıraş yapalım, gözlerimizden uyku aksın ama bu hayvan yaşasın. Hidrosefali olan kedimizin yaşamı tedavi edilmediği takdirde ölüm ile sonuçlanabilir. Çok araştırma yaptım şuan İzmir'de acılarını biraz olsun dindirmek için bir ilaç bulabildim. Ankara'da 10 bin liraya mal olacak tedavisi olmazsa ölebilir. Çok kısa zamanımız kaldı. Baktığım canlıların ve diğerlerinin ötenazi olmasını asla istemiyorum. Bu hayvan da bunlardan birisi. O'nu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Normalde 150 liraya yaptığımız yıkama ve makas tıraşını kedimiz için 50 liraya yapacağız. Gerekirse sabaha kadar çalışıp kediyi yaşatacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak Spor
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı! Çok sayıda bomba ve silah ele geçirildi
Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı! Çok sayıda bomba ve silah ele geçirildi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Selami Şahin Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:50:33. #1.15#
title