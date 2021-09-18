Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı - Haberler
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Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından "Aşı olun" çağrısı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından

Kocaeli'de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki Fevzi Yıldırım, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kocaeli'de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki Fevzi Yıldırım, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aşı olmayı geciktirdiği dönemde Kovid-19'a yakalanan Yıldırım'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam ediyor.

Zorlu bir tedavi süreci yaşayan Yıldırım, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, martta aşı yaptırması gerekirken bunu ertelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuzda eşim koronavirüs aşısı oldu. Ben yine aşı olmayı erteledim. Eşim koronavirüse yakalandı. Olduğu aşı sayesinde hastalığı hafif atlattı. 6 gün sonra belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Sağlık kuruluşuna gitmeyi de 4-5 gün geciktirdim. Bu süreçte hastalık ciğerlerime inmiş. Durumum ağırlaştı."

Aşı olmamanın pişmanlığı yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Buradan herkese sesleniyorum, aşı olun, sevdiklerinizi ve kendi hayatınızı koruyun. Bir nefes almanın ne kadar değerli olduğunu anlıyor insan. Sağlık, bir nefes alabilmek, bu kadar önemliymiş. Bunun kıymetini bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.

Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından Aşı olun çağrısı

Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından Aşı olun çağrısı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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