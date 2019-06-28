Tedavisi yapılan karaca, GPS takılıp doğaya salındı

SİNOP'ta, otomobil çarpasıyla travma geçiren 2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.

Sinop'ta iki hafta önce otomobilin çarptığı karaca yol kenarında bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne götürülen karaca, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Travma geçirdiği belirlenen karaca, tedavi ve rahabilitasyonunun ardından yeniden doğaya bırakıldı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, otomobil çarpan karacanın tedaviye alındığını belirterek, "Karaca travma geçirmişti. Tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamladık. Artık karacamız kendi başına hayatını sürdürebilecek kabiliyete ulaştığına inandığımız için veterinerler raporu ile doğaya salımını gerçekleştirdik. GPS vericisi taktığımız karacayı bir yıl boyunca izleyeceğiz. Hayvanın sağlık durumunu takip etmiş olacağız" dedi.



Kaynak: DHA

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