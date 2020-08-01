Tedavisi tamamlanan yavru baykuş doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan yavru baykuş doğaya salındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yuvadan düşmüş halde bulunan 'kukumav' cinsi baykuş yavrusu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan yavru baykuş doğaya salındı
01.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:44

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yuvadan düşmüş halde bulunan 'kukumav' cinsi baykuş yavrusu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Ege Mahallesi'nde oturan Özgür Şahin, yaklaşık 1 ay önce evinin önündeki ağaçlık alanda baykuş yavrusu buldu. Şahin, yavru baykuşu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerine teslim etti. EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yavru baykuşun cinsinin 'kukumav' olduğu belirlendi. 1 ay boyunca EKODOSD'un Camikebir Mahallesi'ndeki dernek binasında bakılan baykuş yavrusu, uçabilecek seviyeye gelmesinin ardından dün doğaya salındı.Tarımsal ilaçların baykuşların hayatını tehdit ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Sayıları her geçen yıl azalan yırtıcı kuşların çoğalması için daha duyarlı olmamız gerekiyor. Baykuşlar; kırsal alanlarda, bağ, bahçe ve tarlalardaki güve, solucan, tırtıl, çıyan ve fareleri avlayarak doğadaki dengenin korunmasını sağlar. Tarım zararlılarını yedikleri için aslında çiftçilerin de dostu olan bu tür yırtıcı kuşların çoğalması için doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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