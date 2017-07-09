Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Beykoz'da program düzenlendi.



Beykoz 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki programa, İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri de katıldı.



Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Rukiye Dağ, Yüksel Akın ve Yasin Çetinkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine eşiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gittiğini belirten Rukiye Dağ, eşi Cuma Dağ'ın da o gece şehit olduğunu kaydetti.



Dağ, o geceyle ilgili şunları söyledi:



"Başbakanımız konuşma yaptığında olanlara inanamadık. Cumhurbaşkanımız 'sokağa çıkın' dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittik. Orada helikopterlerden açılan ateş sonrası eşim vuruldu. Ben de orada eşime veda ederken helallik isteyemedim. Eğer ben o gece şehadet şerbetini içeceğini bilseydim, el ele gider helallik isterdim. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım."



Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Yasin Çetinkaya da, "Boğaziçi Köprüsü'ne yaklaşırken yanımızdan yaralı insanlarımız geçiyordu. Köprüye girer girmez hemen orada bir koşuşturma başladı. 15 Temmuz'un birinci senesinde bu olayı hiç unutmayalım. Bu bir tiyatro değil. Biz orada ölümden döndük. Ben onurlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.



Yüksel Akın ise 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledim. Herkesi sokağa davet ediyordu. Hepimiz dışarı çıktık. Tanklar köprüyü tutmuştu, köprüye gittik. Tankın üstüne çıktık. Karayollarına doğru koşarken, vuruldum. Ateş açanlara karşı 'sizin karşınızda eğilmeyeceğim' diye bağırdım. Bizim hiç kimseye verecek bir karış toprağımız yok." diye konuştu.



Programda AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da konuşma yaptı.