TECO Karacabey Belediyespor tırmanışta

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Geçen hafta deplasmanda Kırklareli galibiyeti ile moral bulan Karaca, bu hafta evinde oynağı Pazarspor maçında da 5-1 gibi net bir skorla galip geldi. Ligde 22 puana ulaşan TECO Karacabey Belediyespor, üst sıralara göz kırptı.

Karacabey temsilcisi, son iki haftada aldığı galibiyetler ile taraftarları umutlandırarak yüzleri güldürdü.

M. Fehmi Gerçeker Stadyumunda oynanan Pazarspor maçının golleri 15' Devrim Taşkaya, 22' Sergen Yatağan, 38' Harun Kavaklıdere, 44' Mustafa Türk ve 81' Umut Sözen'den geldi.

Rakip takımın tek golü ise 45+1' Muhammed Mustafa Yıldırım'dan geldi. TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 3 puan sonrasında puanını 22'ye yükselterek, üst sıralara göz kırpmaya başladı.

Hedef Amedspor maçı

Önümüzdeki hafta oynanacak Amedspor karşılaşması öncesi moral bulan takımın hedefi 3 puan alarak yükselişe devam etmek…

Karacabey ekibinin farklı galibiyetinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan, takımın ligin ikinci yarısına çok iyi başladığını söyledi.

Karacabey Belediyespor'un ligde daha iyi yerleri hak ettiğini vurgulayan Özkan, bu performansı önümüzdeki haftalarda da görmek istediklerini ifade ederken, tüm ekibi alınan skordan dolayı tebrik etti.

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