Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Bu gelişme sonrası yasadan haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düştü.

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genç bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesini istemişti. Bedelli askerlik yasa ile kalıcı hale getirilirken, yasada lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Değişiklikten haberi olmayan binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya duruma düşerken, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençlerin mağdur olduğunu vurguladı ve af çıkarılmasını istedi.

"DEĞİŞİKLİKTEN HABERİ OLMAYAN BİNLERCE GENÇ BAKAYA DURUMUNA DÜŞTÜ"

Sözcü'de yer alan habere göre Kaya, "Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü" ifadelerini kullandı.

"YENİ YASADAN BAZI MEMURLARIN BİLE HABERİ OLMADI"

Açıklamalarına devam eden Kaya, "Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor" dedi.

"BEDELLİNİN KALICI OLDUĞUNU SANAN GENÇLER MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Gençlerin, hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarladıklarını belirten Kaya, "Bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır" şeklinde konuştu.

BAKAYA NEDİR?

Bakaya; yoklamasını ve sağlık muayenesini yaptırdığı takdirde belirlenen süre içerisinde hizmet vereceği askeri bölgeye gitmeyen kişilere deniyor. Yani askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan ancak buraya gitmeyen kişilere bakaya adı veriliyor.